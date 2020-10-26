Nusret öğretmenden 25 gün sonra acı haber

Olay, 1 Ekim günü, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi Yiğit Sokak’ta meydana geldi. Kendisine ait binanın teras katında tadilat çalışması yapan Nusret Çaydaşı, demir profilin bina önünden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Nusret Çaydaşı, 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Vücudunda yanıklar oluşan Nusret Çaydaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nusret Çaydaşı bugün Darıca’da toprağa verilecek.