Nusret Müze Gemisi, Amasra’da ziyarete açıldı

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Çanakkale Zaferi'nde büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Bartın’ın Amasra ilçesinde ziyarete açıldı. Amasra yolcu limanı iskelesine demirleyen gemiye, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterip, ziyaret etti.

Ziyaretçileri karşılayan personel, gemi hakkında bilgi verdi. Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Zaferi'nde yaptığı çalışmalar sinevizyon gösterisi ile ziyaretçilere izletildi. Vatandaşlar ve öğrenciler gemi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gemiyi ziyaret eden Murat Çakır, “Çok duygusal anlar yaşadık. Gemi bizlere geminin ne şartlarda, neler yaşandığını ve tarihi anlatıyor. Ülkenin nasıl bu günlere geldiğini ve nasıl adımlar atıldığının düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu görüyoruz. Şehitlerimizden Allah razı olsun, o günlerin çok kolay kazanılmadığını gördük” dedi. (DHA)