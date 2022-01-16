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Nusaybin’de yıldırım dehşeti! eşyalar kullanılamaz hale geldi

#Mardin#Nusaybin#Yangın
Nusaybin’de yıldırım dehşeti eşyalar kullanılamaz hale geldi

MARDİN’in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Yıldırım nedeniyle köydeki elektrik trafosu ile enerji hatları da zarar gördü.

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Olay, önceki gün Nusaybin’e bağlı Karaca köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.

Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.

Nusaybin’de yıldırım dehşeti eşyalar kullanılamaz hale geldi

DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı.
Nusaybin’de yıldırım dehşeti eşyalar kullanılamaz hale geldi


 

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#Mardin#Nusaybin#Yangın

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