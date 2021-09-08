Nusaybin Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan karar gereÄŸi, 7 EylÃ¼l 2021 saat 23.00 itibariyle Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gÃ¼n boyunca karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.ÂKarantina kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan sonra jandarma tarafÄ±ndanÂ iki mahallenin giriÅŸlerinde kontrol noktasÄ± oluÅŸturuldu. Mahallere giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±lamazken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri halkÄ± hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bilgilendirerek, evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.



Nusaybin Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± filyasyon ekipleri, karantinaya alÄ±nan mahallerde evleri dolaÅŸarak vatandaÅŸlardan sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ aldÄ±. Testleri pozitif Ã§Ä±kanlara ilaÃ§larÄ± verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip iÅŸlemlerini sÃ¼rdÃ¼recek.

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