Nusaybin sınır hattındaki izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 10:09

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattındaki izinsiz gösterilere ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında dünkü izinsiz gösterilere ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

SINIRA DOĞRU YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA İZİN VERİLMEMİŞTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın aralarında bulunduğu grup, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılmış, daha sonra sınıra doğru yürümek isteyen gruba güvenlik güçlerince izin verilmemişti. Bir süre bekleyen grup, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi semt pazarına yürümüştü.

"TAŞ ATAN GRUBA TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ"

Hatimoğulları ve Bakırhan ile bazı milletvekilleri, Nusaybin'deki parti binasına geçmiş, gruptan bazıları ise terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyarak, sınıra yakın bölgede izinsiz gösteri yapmak istemiş, tel örgülere zarar vermişti.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edilmiş, ilçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra doğru yürümek isteyen gruba izin verilmemişti.

