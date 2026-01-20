Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına hain saldırıya sert tepkiler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, açıklamasında "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ise idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HİÇBİR SALDIRI CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır." diyen Duran, söz konusu saldırıyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlayacağını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Haberin Devamı

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir.

Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

Haberin Devamı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BAYRAĞIMIZA SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklaması:

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.

Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Tunç, "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAKAN YERLİKAYA: BAYRAĞIMIZA UZANAN EL, HAK ETTİĞİ CEZAYI HER DAİM BULACAKTIR

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: TÜRK BAYRAĞIMIZA SALDIRIYI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.