×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nusaybin bayrağa saldırıya tepkili

Güncelleme Tarihi:

#Nusaybin#Türk Bayrağı#YPG/SDG
Nusaybin bayrağa saldırıya tepkili
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde esnaf, Suriye sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Esnaf Seyfettin Gültekin, Türk bayrağına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Nusaybin, devletine ve milletine sahip çıkan bir toplumdur. Kabul edilemeyecek bir durumdur” dedi. Esnaf Selman Yıldırım da ilçede her işyerinde Türk bayrağı olduğunu belirterek, “Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz ve bunu kesinlikle kınıyoruz” diye konuştu. Esnaf Abdulvahap Er ise “Alevi’siyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle hep birlikte yaşamış bir kenttir. Hiçbir zaman bayrakla ilgili sorun yaşanmamıştır ne dün ne bugün ne yarın. Bu olay Nusaybinlileri derinden üzmüştür” dedi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nusaybin#Türk Bayrağı#YPG/SDG

BAKMADAN GEÇME!