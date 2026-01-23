Nusaybin bayrağa saldırıya tepkili

Haberin Devamı

Esnaf Seyfettin Gültekin, Türk bayrağına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Nusaybin, devletine ve milletine sahip çıkan bir toplumdur. Kabul edilemeyecek bir durumdur” dedi. Esnaf Selman Yıldırım da ilçede her işyerinde Türk bayrağı olduğunu belirterek, “Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz ve bunu kesinlikle kınıyoruz” diye konuştu. Esnaf Abdulvahap Er ise “Alevi’siyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle hep birlikte yaşamış bir kenttir. Hiçbir zaman bayrakla ilgili sorun yaşanmamıştır ne dün ne bugün ne yarın. Bu olay Nusaybinlileri derinden üzmüştür” dedi.