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Nurtaç’ın buruk sevinci

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#Ragıp Canan#Nurtaç Canan#Boşanma Davası
Nurtaç’ın buruk sevinci
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Eşi Ragıp Canan’ın 5 kurşunla vurarak yaraladığı Nurtaç Canan’ın açtığı boşanma davası yaklaşık 2.5 yılda sonuçlandı. Davanın uzun sürmesine tepki gösteren Nurtaç Canan, boşandığı eşinin haziran ayında tahliye olacak olmasına “Ben şimdiden bunun korkusunu yaşıyorum. O benim peşimi bırakmayacak“ diyerek isyan etti.

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Nurtaç Canan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 25 yıllık eşi Ragıp Canan’dan ayrılma kararı aldı. Nurtaç Canan, 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin Zeytinburnu’ndaki evindeyken içeri Ragıp Canan girdi. Ragıp Canan, Nurtaç Canan’a tabancayı doğrulttu ve 5 el ateş etti. Nurtaç Canan kanlar içinde yere yığılırken, Ragıp Canan, eşinin banka kartı ve cep telefonunu alarak kaçtı.Kanlar içinde kalan ve hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere “Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazdı.Gözaltına alınan Ragıp Canan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 2021 yılında sanık Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

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Aldığı kurşun darbelerine rağmen hayata tutunan Nurtaç Canan, hastaneden taburcu olduktan sonra hemen boşanma davası açtı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi, Ragıp Canan ile Nurtaç Canan’ın boşanmasına 2.5 sene sonra 11’inci celsede karar verdi. Mahkeme ayrıca, Ragıp Canan’ın eşinin hayatına kastetmesi, kötü ve onur kırıcı davranışlarda bulunması nedeniyle Nurtaç Canan’a 200 bin manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Nurtaç’ın buruk sevinci
Ragıp Canan

‘YİNE RAHAT BIRAKMAYACAK’

“Sonunda boşandım” diyen Nurtaç Canan, şöyle konuştu: “Beni öldürmeye kalkmış bir adamla tek celsede boşanmam gerekirken mahkeme bizi 2.5 yıl boşamadı. Avukatlarım ve ben şaştık kaldık. Bana sıktığı kurşunlardan biri hâlâ bacağımda duruyor. Çok geçerli bir boşanma nedenimiz varken mahkeme bizi kaç yıl boşamadı. Neden? Kadınlar zaten zar zor hayatta kalıyorken bir de aile mahkemeleri bunu yapmasın. Kadınların hayatına bir de onlar darbe vurmasın. Eşlerini öldürmek isteyen kocaları o eşlerinden hemen boşasınlar.

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Biz kadınların zaten böyle adamlar yüzünden hayatı bitiyor. Bir de uzun süren boşanma süreci ikinci darbeyi indiriyor bize. Evet boşandım. Zor da olsa başardım. Kurtuldum mu peki? Hayır. Haziranda tahliye olacak ve ben şimdiden bunun stresini ve korkusunu yaşıyorum. O benim peşimi bırakmayacak. Ben o adamı nasıl kendimden uzak tutacağım bilmiyorum. İçerideyken bile sürekli haber yollayıp mektup yazıyordu. Çıktığında da beni yine rahat bırakmayacak.”

 

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#Ragıp Canan#Nurtaç Canan#Boşanma Davası

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