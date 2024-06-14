Nurtaç Canan isyan etti: Korkudan hapis hayatı yaşıyorum

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İstanbul Zeytinburnu’nda, kendisinden ayrılmak isteyen 23 yıllık eşi Nurtaç Canan’a 4 Haziran 2020’de kayınpederinin evinde 5 kurşun sıkan Ragıp Canan, eşinin banka kartı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan ve hareket edemeyen kadın öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazısını yazdı. Bu fotoğraf tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olaydan bir süre sonra yakalanan Ragıp Canan hakkında “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla tehdit” suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2021’de sanık Ragıp Canan’a “eşini kasten yaralama” suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

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BOŞANMA HÂLÂ KESİNLEŞMEDİ

Nurtaç Canan’ın vurulup hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş Ragıp Canan’a boşanma davası açmak oldu. Ancak bu da kolay olmadı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen dava 2.5 sene sürdü. 11’inci celsede mahkeme onları boşamaya karar verdi. Ancak Ragıp Canan karara itiraz etti. Dosya hâlâ Bölge İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor.

Ragıp Canan, cezasının infazını 2023 Haziran ayında tamamlayarak tahliye oldu. Dışarı çıkınca yaptığı ilk iş, eşiyle görüşmek için Mersin’e gitmek oldu. Nurtaç Canan barışmayınca bu kez yine hakaret ve tehditlere başvurdu, para istedi. Tehditleri nedeniyle Ragıp Canan’a elektronik kelepçe takıldı. Ancak Canan, nisan ayında kelepçeyi kırdı. Fotoğrafını da Nurtaç Canan’ın bir yakınına gönderdi. Çaresiz kalan ve “Devlet ölmemi mi bekliyor?” diyen Nurtaç Canan, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘NASIL KURTULACAĞIM’

“Polis hafta başında aradı. ‘Şahıs kelepçeyi çıkartmış, takip yapamıyoruz’ dedi. ‘Telefonuna ulaşamıyoruz, üç ikametine de ekip yönlendirdik ancak bulamadık’ dedi. ‘Siz ya sığınma evine gidin ya da gelirse KADES’e basın’ dedi. ‘Kelepçeyi sürekli ihlal ediyor cezası yok mu?’ dedim. ‘Biz bir şey yapamayız, mahkemenin karar vermesi lazım’ dediler. Zaten 11 Haziran gecesi beni ankesörlü telefondan aradı. ’Bana polis ne yapabilir? Görüyorsun ben istediğim zaman sana ulaşırım. Bana kimse hiçbir şey yapamaz. Yaşadığın 16/9 bloklarına operasyon yaptım’ dedi. ‘O ne demek?’ dedim. ‘Sen hiç merak etme ben geldim oraya’ dedi. O benden vazgeçmeyecek. Çünkü çalışmıyor, parası yok. Ekonomik olarak başkalarına muhtaç. Beni çalıştırıp üzerimden para kazanmak istiyor. Bu adamın bu hayatta tek derdi para. Gerçekten ben bu adamdan nasıl kurtulacağım?

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‘ÖLMEMİ Mİ BEKLİYORLAR?’

Kanuna göre kelepçeyi kırdığı için bu adamın hapse girmesi gerekiyor. 3 ayda 2 kez kırdı. Daha ne bekliyorlar. Ölmemi mi? Ben otoparka bile inemiyorum. Çöp atamıyorum, markete gidemiyorum, yine hapis hayatı yaşıyorum. Evden çıkamıyorum. Kelepçenin bir amacı var. Madem bu cezalar varsa neden bu yaptırımlar uygulanmıyor? Devlet benim ölmemi mi bekliyor gerçekten anlamıyorum. Ya ben hâlâ bana 5 kurşun sıkan bu adamdan boşanamadım. Var mı ötesi? ‘Sen benim nikâhlı eşimsin’ diyebiliyor o yüzden. Hem boşanamıyorum hem korunamıyorum. Nasıl bir iş bu. Ne bekliyorlar bunlar.”

KELEPÇE BANA ENGEL DEĞİL Kİ

Ragıp Canan, Nurtaç Canan’a attığı sesli mesajda şunları söylüyor: “Kelepçe bana engel değil ki hiçbir şey de... Körsün, hâlâ anlamıyorsun beni, seni gelip bilmem ne etsem kelepçe mi bana engel olacak. Kelepçeyi çıkarırım hiçbir b.k da olmaz.”