Nurselen’in kardeşi anlattı: Kurtulmak için taşınacaktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde önceki gün Fuat Yıldırım (51) sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı (33) ile tartıştı. Yıldırım, tartışma sırasında Nurselen Gülaçtı’yı tabanca ile başından vurdu. Nurselen Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Yıldırım, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Nurselen Gülaçtı için Karşıyaka Mezarılığı’ndaki cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gülaçtı’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

‘HİÇBİR KADININ CANININ YANMASIN’

Gülaçtı’nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, Fuat Yıldırım’ın ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, “Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, ‘Seni bitireceğim’ yazmış. Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş. Acımız çok büyük; ama böyle birisi nasıl olur da hapisten çıkar ve suç işlemeye devam eder anlamış değiliz. Güçlüyüz, davamızın arkasındayız. Bir daha hiçbir kadının canının yanmasını istemiyoruz” dedi

TUTUKLANDI

Öte yandan Fuat Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.