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Nurşat’ı sevgilisi öldürmüş

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#Nurşat Muhammedova#Cinayet#Kenan Pala
Nurşat’ı sevgilisi öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Bir işyerinde cesedi bulunan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurşat Muhammedova’nın, sevgilisi Kenan Pala tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Pala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Samsun Canik’te oto bakım servisi yapan işyerinden geçen yıl 26 Kasım’da tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurşat Muhammedova’nın (21) cesediyle karşılaştı. Yanında tabanca bulunup vücudunda tek kurşun girişi olduğu tespit edilen Muhammedova’nın cenazesi, otopsinin ardından Ankara’da toprağa verildi. Çalışma başlatan polis, Muhammedova’nın işyeri sahibi sevgilisi Kenan Pala’yı (42) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyip Muhammedova’nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne süren Pala, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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KIYAFETLERİNDE BARUT İZİ ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Pala hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Kenan Pala’nın pantolon ve yeleğinde barut izlerine rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.

YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

Kapsamlı balistik ve olay yeri inceleme raporlarının yer aldığı ve Nurşat Muhammedova’nın Kenan Pala tarafından işyerinin 2’nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede; ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen ‘Elveda’ yazılı notun Muhammedova’ya ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Pala’nın, daha önce aynı işyerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile küfürleşmeye varan kavgalar ettiği, ikilinin birbirlerine porselen ve küllük gibi bazı eşyaları attıkları, ancak şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

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#Nurşat Muhammedova#Cinayet#Kenan Pala

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