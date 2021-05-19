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Haber Giriş: 19.05.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

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Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti

Türkiye'ye yarım asra aşkın hizmet veren iş dünyasının önemli isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında vefat etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Hopa ilçesinde 1936'da doğan iş insanı Erol Çarmıklı, inşaattan gayrimenkule, savunma sanayinden madenciliğe, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de adından başarı ile söz ettiren Nurol Şirketler Topluluğu’nun kurucu ortaklarındandı.

Evli, 4 çocuk babası ve 6 torun sahibi Çarmıklı'nın cenazesi 20 Mayıs'ta Zincirlikuyu Mezarlığında öğle namazı sonrası defnedilecek.

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