Nürnberg Belediyesi, sıcak hava uyarısı nedeniyle içme suyu çeşmelerinin haritasını yayınladı

1984 yılında kurulan ve daha önce sadece pazar esnafına hizmet veren bu sanatsal çeşme, bu amaçla kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandı. Şehirdeki içme suyu çeşmeleri, sıcak hava eylem planının bir parçası.

Nürnberg – Franconia ve çevresinde hava yeniden ısınıyor, bu yüzden serin yerleri tercih etmek ve her şeyden önce bol sıvı tüketmek önemli. Nürnberg şehri önlemler aldı.

Bu yılki yaz, Franconia ve çevresindeki nüfus için yine zorlu bir dönem olacak. Birkaç hafta önce bölge zaten aşırı yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyordu. Ardından gökyüzü çoğunlukla griye döndü ve şiddetli yağmur, sakinlerin yazın tadını çıkarmasını engelledi. Bu hafta ise yoğun sıcaklar geri dönüyor ve tıpkı yağmur gibi, dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırıyor. Çünkü: Önümüzdeki günlerde termometreler 35 dereceye kadar yükselecek.