×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nürnberg Belediyesi, sıcak hava uyarısı nedeniyle içme suyu çeşmelerinin haritasını yayınladı

Güncelleme Tarihi:

#Nürnberg#İçme Suyu#Sıcak Hava
Nürnberg Belediyesi, sıcak hava uyarısı nedeniyle içme suyu çeşmelerinin haritasını yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:27

Hauptmarkt Ana Pazar Meydanı'ndaki Yoshimi Hashimoto Çeşmesi, artık halk için bir içme suyu çeşmesi olarak da hizmet veriyor.

Haberin Devamı

1984 yılında kurulan ve daha önce sadece pazar esnafına hizmet veren bu sanatsal çeşme, bu amaçla kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandı. Şehirdeki içme suyu çeşmeleri, sıcak hava eylem planının bir parçası.

Nürnberg – Franconia ve çevresinde hava yeniden ısınıyor, bu yüzden serin yerleri tercih etmek ve her şeyden önce bol sıvı tüketmek önemli. Nürnberg şehri önlemler aldı.

Nürnberg Belediyesi, sıcak hava uyarısı nedeniyle içme suyu çeşmelerinin haritasını yayınladı

Bu yılki yaz, Franconia ve çevresindeki nüfus için yine zorlu bir dönem olacak. Birkaç hafta önce bölge zaten aşırı yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyordu. Ardından gökyüzü çoğunlukla griye döndü ve şiddetli yağmur, sakinlerin yazın tadını çıkarmasını engelledi. Bu hafta ise yoğun sıcaklar geri dönüyor ve tıpkı yağmur gibi, dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırıyor. Çünkü: Önümüzdeki günlerde termometreler 35 dereceye kadar yükselecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nürnberg#İçme Suyu#Sıcak Hava

BAKMADAN GEÇME!