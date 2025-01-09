Nuri Hamamcıoğlu’na vasi talebi... İki evlatlığından miras davası

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Hamamcıoğlu çifti de, nüfus kaydına Hakan Berk ile kız kardeşi Esra Berk’i çocukları olarak kaydetti. İki kardeş, nüfus kaydı dışında kendi öz anne ve babasıyla yaşamaya devam etti. Ancak Hamamcıoğlu ailesiyle de sık sık bir araya geldi. İddiaya göre Hatem Günay Hamamcıoğlu’nun 3 yıl önce vefatının ardından Nuri Hamamcıoğlu’nun evlatlık çocukları Hakan Berk ile Esra Berk’e karşı tavırları değişti. İki kardeşle görüşmemeye başlayan Nuri Hamamcıoğlu, evlatlıklarını adeta yok sayarak işleri ve şirketleriyle ilgili olarak sürekli uzaklaştırdı.

‘EVLATLIK HAKKINI İSTİYORUZ’

Nuri Hamamcıoğlu’nun şirketlerin ve tüm malvarlığının yönetimini yeğenlerine bıraktığını İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde belirten Hakan Berk ile Esra Berk’in avukatı Kemal Temel, “Nuri Hamamcıoğlu, ciddi miktardaki malvarlığını karşılıksız olarak yeğenlerine devretmiştir. Nuri Hamamcıoğlu’nun yaşlılık, savurganlık ve kötü idare nedeniyle kısıtlanarak, yerine vasi olarak oğlu Hakan Berk’in atanmasını talep ediyoruz. Tüm menkul, gayrimenkul, banka hesapları ve şirket hisselerinin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme, vesayet altına alınmasını gerektiren bir hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için Nuri Hamamcıoğlu’nu hastaneye sevk etti.

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Açıklama yapan iki kardeş, “Bize sorulmadan yapılan evlatlığın hakkını istiyoruz” dedi.

HAMAMCIOĞLU’NUN MALVARLIĞI

* Büyükada’daki Splendid Otel ortaklığı,

* Büyükada’da rıhtımı olan 2 gazino,

* Sarıyer’de 3 katlı yalı,

* Büyükada’da 1 dükkân,

* Sarıyer Büyükdere’de 182 dönüm arazi,

* Sarıyer’de 2 tane bahçeli ahşap ev,

* Tuzla’da 1 şirket,

* Rumelikavağı’nda 177 dönüm orman niteliğinde arazi,

* Hamamcıoğlu Otelcilik Turizm AŞ’de ortaklık,

* Adana Seyhan’da 472 metrekare arsa.