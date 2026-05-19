Nuri Conker’in Bilinmeyen Hikâyesi Günyüzüne Çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 07:00

GAZETECİ yazar Yaşar Gürsoy’un kaleme aldığı ‘Nuri Conker: Atatürk’ün Can Yoldaşı’, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun en yakın dostunu ve perde arkasındaki insani hikâyeyi çarpıcı detaylarla anlatıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında özel bir yere sahip olan, ancak tarih sahnesinde çoğu zaman gölgede kalan Nuri Conker’in hikâyesini merkezine alıyor. Kitap, Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, aynı zamanda derin bağlar kuran bir insan olduğunu gözler önüne sererken; çocukluk yıllarından cephe günlerine, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine kadar uzanan güçlü bir dostluğun izini sürüyor. Nuri Conker’in Atatürk’e “Kemal” diye hitap edebilen tek kişi olması, aralarındaki ilişkinin samimiyetini ve eşsizliğini ortaya koyuyor. Tarihsel belgeler, tanıklıklar ve güçlü bir anlatım diliyle şekillenen ‘Nuri Conker: Atatürk’ün Can Yoldaşı’, yalnızca bir biyografi değil; aynı zamanda bir dostluğun, sadakatin ve bir liderin arkasındaki görünmeyen bağların hikâyesi.

 

#Nuri Conker#Atatürk'ün Can Yoldaşı#Tarih

