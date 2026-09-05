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Nuri Aslan’ın acı günü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Nuri Aslan
Nuri Aslan’ın acı günü
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan (93) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Muharrem Aslan bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SİVAS’TA DEFNEDİLECEK

Nuri Aslan, babasının vefat haberini dün, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerine hizmet verecek Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılışının ardından öğrendi. Muharrem Aslan için dün ikindi namazının ardından Garip Dede Cemevi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin ardından Aslan’ın naaşı, memleketi Sivas’a götürüldü. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da bugün Sivas’ta düzenlenecek cenaze törenine katılarak babasını son yolculuğuna uğurlayacak.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Nuri Aslan

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