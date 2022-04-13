Nurettin Kurt’a son veda

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Nurettin Kurt için Ankara Karşıyaka Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Kurt’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Hürriyet gazetesi Ankara eski temsilcisi Metehan Demir, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Hürriyet gazetesi çalışanları ve meslektaşları katıldı.





59 yaşında hayata veda eden Kurt, cenaze töreninden sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tokat-Zile doğumlu olan Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet gazetesi Ankara bürosunda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılına kadar sayısız ses getiren habere imza attı. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt’un “Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci” isimli kitabı bulunuyor. Nuray Kurt’la evli olan Kurt’un Bleda ve Rüzgâr isminde iki oğlu var.



