Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor... Bakan Kurum: Sarılamaz denen yaraları saracağız

Güncelleme Tarihi:

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 17:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'de konuştu. 'Devlet millet el ele verdik. Beraberliğimizden güç aldık.' diyen Bakan Kurum, 'Sarılamaz denen yaraları saracağız, acı hatıraları birlikte sileceğiz.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz bugün buruk bir sevinç içindeyiz. Yaşadığımız depremlerin acısı içimizde. Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Depremzede kardeşlerimize çifte bir sevinç yaşatmak için buradayız. Sarılamaz denen yaraları saracağız acı hatıraları birlikte sileceğiz. Bugün Gaziantep’imizde Kahramanmaraş’ımızda yeni yuvalarımızın anahtarını teslim ediyoruz.

'DEVLET MİLLET EL ELE VERDİK'

Biliyoruz ki sevdamız ne kadar büyükse imtihanımız da o kadar büyük demektir. Depremlerle sellerle karşılaştık, çok şeyler kaybettik ancak hiçbir zaman yılmadık. Devlet millet el ele verdik. Beraberliğimizden güç aldık. Asrın dayanışmasında birlikteyiz diyerek güç verdiniz. Sizlerle beraber yol yürüdük. Anahtarlarımızı bugün teslim etmeye başladık. 15 gün sonra sözleşmeleri yaptık. Toplamda 106 bin konutun sözleşmesini yaptık.

Haberin Devamı

Bir yılda 319 bin konutumuzu teslim edecek şekilde toplamda 650 bin konut yaparak afet bölgemizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Gaziantepli kardeşlerim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olacaktır. Sözlerimizi yerine getirene kadar sizlerin yanında olacağız. Bu söz güçlü Türkiye'nin sözü.

Nurdağında ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor... Bakan Kurum: Sarılamaz denen yaraları saracağız

44 GÜNDE YAPIMI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Nurdağında ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor... Bakan Kurum: Sarılamaz denen yaraları saracağız

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#TOKİ

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası