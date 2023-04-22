Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

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Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı'ndaafetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

44 GÜNDE YAPIMI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

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BAKAN KURUM: İLK KÖY EVLERİMİZİ BUGÜN TESLİM EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Asrın felaketinden 76 gün sonra ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz.

İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365. günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak.