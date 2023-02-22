Nurdağı’nda 456 kalıcı afet konutu için çalışmalar başladı

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 11 ilden Gaziantep’te en büyük hasarı, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri aldı. İki ilçede birçok ev yıkıldı, çok sayıda ev de ağır hasar gördü.

Nurdağı ve İslahiye’nin yanı sıra Kilis ve Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ilk etapta kalıcı 1797 konut yapılması için dün sözleşme imzalandı. Zemin etüt çalışması tamamlanan Nurdağı ilçesinde konutların yapımı için düğmeye basıldı. Nurdağı ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Başpınar mevkisinde iş makineleri ile hummalı bir çalışma yapıldı. Bölgeye yollar yapılırken, zemin düzeltme işlemi için iş makineleri ile çalışmaların sürdüğü görüldü. Çalışmaların ardından bölgede kısa sürede 456 kalıcı konutun temelinin atılacağı kaydedildi.