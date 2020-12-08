MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
GeriGündem Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nurdağı'nda, 2 bin kişiye 'koronavirüs' karantinası
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

Nurdağında, 2 bin kişiye koronavirüs karantinası
Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan ilçede, 36'sı kırsal olmak üzere 48 mahallede pozitif vaka görülmesiyle yapılan filyasyon çalışması sonucu 500 evde oturan 2 bin kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebligat yapılarak, karantinaya alınan evlerin çevresine, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilip, kapılarına 'Girilmez' yazısı asıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinada olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle