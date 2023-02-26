Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı

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Nurdağı’nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu’nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin’de yakalandıktan sonra tutuklandı. Yunus Kaya’nın, Nurdağı AK Partili Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. Kavak, çıkarıldığı İslahiye Adliyesi’nde nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘DENETİM YAPMADI’

Çöken binaların müteahhiti olan Yunus Kaya ile ortaklığı olduğu ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Kavak’ın, ilk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak’a devrettiğini söylediği öğrenildi.