Nurçin Sebük yaşamını yitirdi... Teşvikiye’den son veda

Dünyaca ünlü İtalyan markası Armani’de uzun yıllar görev yapan modacı 71 yaşındaki Nurçin Sebük, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Sebük önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sebük için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törene yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Nurçin Sebük’ün yakını Şebnem Tellioğlu “Dünyalar iyisi bir insandı. Tanıdığı herkese iyiliği dokunmuştur” dedi.

Sebük’ün tabutu başında gözyaşı döken arkadaşı Canan Göknil Ergün ise “Benim 50 yıllık arkadaşımdı. Modada dünyaca ünlü bir isimdi. Birçok ünlüyle çalıştı. Ölümü beni derinden üzdü. Benim yüzde ellim gittim. Hayatımın yarısı oydu. Çok üzüldüm” diye konuştu.

Cenaze törenine Ajda Pekkan’ın da arasında olduğu ünlü isimler çelenk gönderdi.

Cenaze düzenlenen törenin ardından Ayazma Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BAŞARILARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ

1950 yılında Ankara’da dünyaya gelen Sebük, TED Ankara Koleji’nin ardından üniversiteyi İtalya’daki Universita Degli Studi di Perugia’da okudu. Okulun ardından iki arkadaşıyla bir modaevi kuran ve aynı zamanda üniversitede asistanlık yapan Sebük’ün hayatı 1979 yılında bir fuarda ünlü modacı Giorgio Armani’yle tanışmasıyla değişti.

Armani’den moda koordinatörü olarak iş teklifi alan Sebük 23 yıl sürecek olan İtalya macerası boyunca Ferre, Moschino, Jean Paul Gaultier gibi modacılarla çalışma fırsatı buldu. Bu sırada İtalyan bir kalp doktoru ile evlenen Sebük’ün evliliği 15 yıl sürdü.

‘ARMANİ’Yİ BIRAKAN KADIN’

1992 yılında Armani’yle fikir ayrışması yaşayarak şirketten ayrılan Sebük kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı.

O dönem basında hakkında “Armani’yi bırakan kadın” olarak çok sayıda haber çıktı. 2002 yılında kreatif direktör Hünkan Tellioğlu’yla NU markasını kuran Sebük, başta Güler Sabancı olmak üzere cemiyet hayatından çok sayıda kadını giydirdi.

Sade ve siyah ağırlıklı tasarımlarıyla tanınan Nurçin Sebük, kendi karakterini yansıttığını söylediği NU markasında amaçlarının konforlu ve sofistike bir görünüm yaratmak olduğunu söylüyordu.

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