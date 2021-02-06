Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye sosyal medyadan tepki yağmıştı.. Gözaltına alındı!

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan Serçe’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan Serçe’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan Serçe’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

NURCAN SERÇE GÖZALTINA ALINDI

Nurcan Serçe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AİE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

İşte yapılan açıklama:

Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır. Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.

Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KOMŞULAR ZAMAN ZAMAN GÜRÜLTÜ DUYUYORMUŞ

Nurcan S.'nin yaşadığı apartmandaki komşusu Necati Keskin, zaman zaman ailenin evinden gürültüler geldiğini ama olayın bu boyutta olabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Nurcan S.'yi kendi halinde sakin bir kadın olarak tanıdıklarını ifade eden Keskin, “Mahallemizin sakiniydi, komşumuzdu. Evlerinden aralıklı olarak gürültü sesleri geliyordu. Çocuklarına şiddet uyguladığını ben hiç görmedim ama internette gördüklerime çok şaşırdım, biz onu öyle bilmiyorduk. Çocuklarını dövdüğüne dair apartmanda herhangi bir ses duymadık” dedi.

“KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI”

İzlediği görüntüler karşısında dehşete kapıldığını belirten Necati Keskin şunları söyledi:

“Bağıran, çağıran bir insan da değildi kendisi, kendi halindeydi ama ara sıra bağrışma sesi geliyordu fakat çocuklarına şiddet uyguladığını kesinlikle görmedik. Görüntüleri izledim, bu yapılacak bir şey değil. Hepimizin evladı var, düşünceli olmamız gerekiyor. Kendisi düşüncesiz davranmış.”



SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER



“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”



“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”





“Annelik sadece doğurmakla olmuyor . Sevginizi veremeyecekseniz bu dünyaya çocuk getirmeyin. Rabbim vicdan yoksunlarına annelik duygusunu tattırmasın..”





“Videoyu baştan sona izleyemeyecek kadar canım yandı. Anne olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Şimdi o yavru büyüdüğü zaman psikolojisi nasıl sağlıklı olacak? Nasıl tutunacak hayata annesi bile ona işkence etmişken? Çok geç olmadan yardım edin.”