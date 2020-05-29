Nurcan isminin anlamı nedir? Nurcan ne demek

Nurcan hem Arapça hem de Türkçe olarak iki farklı kökenden gelen isimlerden biridir. Anlam açısından Türkçedeki karşılığı ise, ‘Canlı, neşeli ya da hayat dolu’ şeklinde ifade edilmektedir.

Nurcan İsminin Anlamı

Nurcan Türkçede yer alan ve kız çocukları adına kullanılan en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik hem isim anlamıyla hem de sözlük anlamı üzerinden beğeni topladığını söylemek mümkün.

- Hayat dolu ya da canlı ve neşeli (isim)

- Nurlu, ışıklı ve aydın kimse (sözlük)

Genelde her ne kadar Türkçede sözlük anlamı üzerinden kullanılmasa bile, anlamı ile beraber oldukça hoş bir etki yaratmaktadır. Üstelik Nur ve Can isimleri üzerinden birleşmek suretiyle ayrı bir anlam oluşturduğunu da söylemek gerekir. Çevresine pozitif bir ışık yayan ve canlı insanları temsil eden bir isimdir.

Bu güzel karakteristik özellikleri ve anlamı ile beraber Nurcan ismini çocuğunuza verebilirsiniz. Dilerseniz tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle beraber güzel bir bütünlük oluşturabilirsiniz. Eğer hala bir isim arayışında iseniz listeye katacağınız en güzel adlardan biri olarak Nurcan ismi öne çıkıyor.