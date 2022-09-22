Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısına istenen ceza belli oldu: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Nuray Demir#Taner Bektaş
Nuray Demiri öldüren eski nişanlısına istenen ceza belli oldu: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 17:25

Antalya'da otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i (17) boğarak öldüren Taner Bektaş (30) için indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Haberin Devamı

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü.

Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Taner Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberin Devamı

Nuray Demiri öldüren eski nişanlısına istenen ceza belli oldu: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

'Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan Taner Bektaş, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Bektaş, cezaevinden SEBGİS ile duruşmaya katılırken, Nuray Demir'in teyzesi ve akrabalarının yanı sıra taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Bektaş'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Savcı, sanığa verilecek cezada indirim uygulanmamasını da istedi.

Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmayı yazılı yapacaklarını belirtmelerinin ardından ertelendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Nuray Demir#Taner Bektaş

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya