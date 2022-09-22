Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısına istenen ceza belli oldu: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

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Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü.

Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Taner Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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'Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan Taner Bektaş, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Bektaş, cezaevinden SEBGİS ile duruşmaya katılırken, Nuray Demir'in teyzesi ve akrabalarının yanı sıra taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Bektaş'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Savcı, sanığa verilecek cezada indirim uygulanmamasını da istedi.

Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmayı yazılı yapacaklarını belirtmelerinin ardından ertelendi.