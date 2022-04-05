Nuray Demir eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Yürek burkan sözler: Hayalleri onunla birlikte toprağa gömüldü

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Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.

İFADESİNDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bektaş ifadesinde, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim" dedi.

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YÜZÜNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Nuray Demir'in cesedinde yapılan incelemede ise yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar tespit edildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demir'in cenazesi ise memleketi Konya'da yakınları tarafından toprağa verildi.

KIZININ MEZARINA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Cenazenin ardından acılı anne Fatmana Gül kızının mezarına yakın olmak istediği için yaşadığı eve dönmek istemedi. Bunun üzerine yakınları Antalya'daki evindeki eşyalarını toplamaya başladı. Teyze Nur Çevik, Nuray'ın eşyalarını toplarken duygusal anlar yaşadı. Nuray'ın olay günü çıkarttığı kıyafetleri koklayan Çevik, dolaba yapıştırılan aile fotoğrafını ise çıkarırken gözyaşını tutamadı. Nuray'ın yatağının başındaki duvarda yazan kendisini katleden eski nişanlısının ismi 'Taner' yazısı da arkadaşları tarafından karalanarak silindi. Nuray'ın toplanan kıyafetleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



'ANNESİ, ÇOCUĞUNUN ANILARIYLA KALMAK İSTEMİYOR'

Nuray'ın öldüğünü henüz kabullenemediklerini söyleyen teyzesi Nur Çevik, “Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Daha henüz öldüğünü bile kabullenemiyoruz. Annesi tamamen yıkıldı. Artık buraya dönmek, çocuğunun anılarıyla kalmak istemiyor. Kıyafetlerini ihtiyaç sahibi insanlara dağıttık. Annenin ve kardeşinin hayatı yıkıldı. Çok zor, anlatılması çok güç. Konuşurken bile kelimeler boğazıma düğümleniyor" dedi.

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'HAYALLERİ ONUNLA BİRLİKTE TOPRAĞA GÖMÜLDÜ'

Nuray'ın hayallerinin yarım kaldığını belirten Çevik, “Evlenip, gelinlik giymek istiyordu. Çocuğumuzun hayalleri onunla birlikte toprağa gömüldü. Onun büyümesini, evlendiğini, mutluluğunu, okuduğunu, başarılarını görmek istiyorduk. Bütün bu hayaller yarım kaldı. Artık bize her şey eksik geliyor. Anne kızının yanında kalabilmek için Konya'ya yerleşiyor. Buraya gelmek istemiyor. Burada yaşayamayacağını biliyor. Şu an bile kabullenmiş değil" diye konuştu.

'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'

Katilin en ağır cezayı alması için uğraşacağını belirten Nur Çevik, “Onun için çok mücadele ettim. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bir kişi, bir çocuğa kıyabiliyorsa bunun cezasını çekmek zorunda. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Onunla birlikte gömülmeyecek bu olay. Cezasını çekecek" dedi.