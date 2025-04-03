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Nuran’ın ölüsüne bile saygı duymamış

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#İzmir#Karabağlar#Müebbet Hapis Cezası
Nuran’ın ölüsüne bile saygı duymamış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:00

Eşi Nuran Fırat’ı boğazından bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat’a verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Ahmet Fırat’ın 25 bıçak darbesiyle Nuran’ı öldürdükten sonra cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği belirtildi.

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İzmir Karabağlar’daki evde 27 Aralık 2022’de saat 11.30 sıralarında Ahmet Fırat (44) ile eşi Nuran Fırat (36) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat hayatını kaybederken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobiliyle kaçtı. Biri 5, diğeri 12 yaşında 2 çocukları olan çiftin büyük çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Urla’da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı.

KENDİSİNİ BÖYLE REZİLCE SAVUNMUŞTU

Ahmet Fırat hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ahmet Fırat ilk duruşmada, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi. Şubat ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Fırat’ı ‘eşi kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Ahmet Fırat’a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Ahmet Fırat’ın, Nuran’ı öldürdükten sonra 3 farklı noktadan fotoğrafını çektiği, olaydan sonra küçük kızlarını komşuya bıraktığı, küçük kızın da komşulara ‘Babam annemi bıçaklıyor’ dediğine dikkat çekilerek, sanığa haksız tahrik uygulanmadığı kararda yer aldı. Nuran’ı 4’ü tek başına öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kararda yer aldı. 

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#İzmir#Karabağlar#Müebbet Hapis Cezası

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