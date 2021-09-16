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Nuran Koçer eski eşi tarafından katledilmişti! Kızlarından yürek yakan sözler

#Kadın Cinayeti#Kayseri#Nuran Koçer
Nuran Koçer eski eşi tarafından katledilmişti Kızlarından yürek yakan sözler

Kayseri’de, Şükrü Efe’nin (40), boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla vurarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Efe’nin kızlarından Y.E. (7), “Annem beni okuldan alırdı. Artık beni okuldan alan bir annem yok. Ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

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Kayseri’de Şükrü Efe, 16 Şubat 2021'de boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şükrü Efe hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızlarından 15 yaşındaki E.E., 11 yaşındaki R.E. ve 7 yaşındaki Y.E. ile ölen Nuran Koçer'in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

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‘BENİ KİMSE OKULDAN ALMIYOR’

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Ölen Nuran Koçer’in 7 yaşındaki kızı Y.E., “Annem beni okuldan alırdı. Artık beni okuldan alan bir annem yok. Tüm arkadaşlarımı anneleri okuldan alıyor ama beni annem alamıyor. Ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

'BİZİ ANNESİZ BIRAKTI'

15 yaşındaki E.E. ise, “Elini kolunu sallayarak annemi öldürdü. Bizi annesiz bıraktı. En ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

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Sanık Şükrü Efe ise, “Diyeceğim bir şey yok. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum” dedi.

3 KIZINDAN TEPKİ: ALLAH BELANI VERSİN

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Şükrü Efe’nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Jandarma tarafından mahkeme salonundan dışarı çıkarıldığı sırada sanık Efe’ye, 3 kızı tepki göstererek, “Allah belanı versin” diye bağırdı.

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