Nuran Çakmakçı: MEB okulları açık tutmakta kararlı

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Hürriyet Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı ile yüz yüze eğitimde geride kalan 3 haftayı masaya yatırdık ve yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için yapılması gerekenleri, MEB’in uygulamaya koyduğu kararları, öğretmenler ve personel arasındaki aşılama oranlarını, kapanan okul olup olmadığı ile kaç sınıfın vaka sayıları nedeniyle kapandığını, YÖK’ün üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması konusundaki kararlılığını, öğrenci ve öğretim görevlileri arasındaki aşılama oranlarını, yüz yüze eğitimin devamı için hareket geçen veli inisiyatifini konuştuk.