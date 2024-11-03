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Nur Pera ‘Vefa’yla şampiyon

Güncelleme Tarihi:

#Nur Pera Abuç#İzmir#At
Nur Pera ‘Vefa’yla şampiyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

2 yaşından bu yana at binen 7 yaşındaki Nur Pera Abuç, atı ‘Vefa’yla PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası’nda 6-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Pera, “Atlara sarılmak beni mutlu ediyor” diyor...

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İzmir Urla’da yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Bademler İlkokulu öğrencisi Nur Pera Abuç’un atlara olan ilgisi 2 yaşında başladı. Nur Pera, 4 yaşına geldiğinde de kendi isteğiyle binicilik eğitimi aldı. 6 yaşında lisansına ve ilk atı ‘Vefa’ya kavuşan Nur Pera, şubat ayından itibaren yarışmalara katılıyor.

Nur Pera ‘Vefa’yla şampiyon

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Haziran ayında yapılan Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi Final 2024 müsabakasında PI Kategorisi Engel Atlama Lig ikincisi, Equifun Eğitim Seviyesi Lig üçüncüsü, 40 cm PI Biniciler birincisi, 40 cm PI Teşvik Biniciler birincisi, Equifun Eğitim Seviyesi PI Kategori birincisi olan Nur Pera Abuç, son olarak Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 18-20 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Beykoz’da düzenlediği PI, PII, EQUIFIN Türkiye Kupası, PIII Türkiye Şampiyonası’nda PI 6-10 yaş kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu. Milli binici olmayı hedefleyen Nur Pera, “Atlara sarılınca içimde çok büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.  

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#Nur Pera Abuç#İzmir#At

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