Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek?

Arapçadan dilimize geçmiş olan Nur isminin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Aydınlık, parıltı.

- İlahi güç tarafından gönderildiği düşünülen ve inanılan parlaklık.

- Tuzsuz peynir türü, lor

- Mardin ilinde bulunan bir yerleşim birimi

- Kur´an-ı Kerim.

Nur İsminin Anlamı

Nur ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Kız çocuklarına koyulan bir isimdir. Nur isminin birkaç anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı aydınlık, parıltı demektir. Nur ismi bunun dışında Kur´an-ı Kerim’de geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de anlamı ise Mekke'deki Hira dağına verilen isimdir. Ayrıca Hz. Osman'a verilen unvandır. Bunun dışında Kur´an-ı Kerim’de Nur adında bir ayet bulunmaktadır.

Nur İsminin Özellikleri

Yaratıcı kişilerdir. Kendilerine olan güvenleri çok yüksektir. Yaşadıkları olaylar karşısında farklı pencereden bakabilirler. Azimli ve sistematik hayat yaşamayı severler. Yazmak ve okumak en sevdiği işlerden birisidir.

Hem düşünce yönünden hem de fiziksel açıdan aktif kişilerdir. Sezgileri çok kuvvetli ve olabildiğinde konu içerisinde kalmayı severler. İletişim yetenekleri bulunmaktadır. İç dünyasında yaşanan duyguları dışarıya yansıtırlar. Olaylar karşısında ince düşüncelere sahiplerdir. Ayrı iş hayatında oldukça ahlaklı kişilerdir. Enerjileri yüksektir.