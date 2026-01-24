×
Nur Banu nasıl öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

ANNE ve babası çalışmak için Antalya’da olan Nur Banu Ötünç (14), halasının Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasındaki evinde kalmaya başladı.

Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Nur Banu, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Önceki akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak yardım istediğini fark etti.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç’ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Nur Banu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Nur Banu’nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Nur Banu’nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

 

#Mardin#Antalya#Nur Banu Ötünç (

