Nur Banu nasıl öldü

Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Nur Banu, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Önceki akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak yardım istediğini fark etti.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç’ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Nur Banu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Nur Banu’nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Nur Banu’nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.