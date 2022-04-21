NUN’dan uluslararası fotoğraf yarışması için çağrı

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Ramazanın Işığını Yakala’ 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na 2 Mayıs’a kadar başvurulabilecek.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dünyanın değişik coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 ülke ve 42 ilden, 1000’in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu sene de ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak. Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananlarına çeşitli ödüller verilecek. Yarışmaya 2 Nisan’da başlayan başvurular, 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, “nunokullari.com” web adresi üzerinden çektikleri fotoğrafları yükleyerek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

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