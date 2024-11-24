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NUN Okulları’nda konuşan Bakan Tekin’den dijital çağ uyarısı

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#Yusuf Tekin#NUN Eğitim Ve Kültür Vakfı#Bakan Tekin
NUN Okulları’nda konuşan Bakan Tekin’den dijital çağ uyarısı
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği ‘Özgürleştiren Sınırlar’ temalı etkinlikte konuşan Bakan Tekin, özgürlük ve sınır dengesine vurgu yaparak “Ancak dijital çağ, bu dengeyi tehdit eden başıboşluk kültürü dayatıyor. Çocuklarımız sınırlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği ‘Özgürleştiren Sınırlar’ temalı etkinliğine katıldı. “Eğitimle bireyin sınırlarını ve özgürlüğünü anlamasını sağlayan bir yol haritası sunuyoruz” diyen Bakan Tekin özetle şunları söyledi:

“Özgürlük, sınırların reddi değil doğru çizilmiş sınırlar içinde kendi potansiyelini gerçekleştirme iradesidir. Ancak günümüz dijital çağı, bu dengeyi tehdit eden yeni bir başıboşluk kültürü dayatmaktadır. Çocuklarımız, sosyal medyanın ve kontrolsüz bilgi akışının etkisiyle sınırlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, yalnızca bireysel düzeyde yol açtığı sorunlar açısından değil, toplumsal uyum ve medeniyet bilinci bakımından da kaygı vericidir. Gerçek özgürlük, bireyin sınırlarını anlaması, kendi haklarını ve sorumluluklarını dengelemesiyle hayat bulur. Bu farkındalığın çocuklarımıza kazandırılması Bakanlık olarak en temel görevimizdir. Biz, eğitimle bireyin sınırlarını ve özgürlüğünü anlamasını sağlayan bir yol haritası sunuyoruz. Ancak burada eğitimden kastımız, bireyi pasifleştiren ya da ona yalnızca bilgi yükleyen bir anlayış değildir. Eğitim, eleştirel bilinci geliştiren, bireyi seyirci olmaktan çıkararak hayatın öznesi yapan bir disiplindir.”

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NUN Okulları’nda konuşan Bakan Tekin’den dijital çağ uyarısı

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#Yusuf Tekin#NUN Eğitim Ve Kültür Vakfı#Bakan Tekin

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