NUN Okulları'nda aile akademisi

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Öğrencilerin vizyonunu genişletmek, onlara ilham verecek isimlerle buluşturmak için her ay farklı düzeyden öğrencilere yönelik yapılan NUN Buluşmaları’nda şu ana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, çocuk kitabı yazarı Merve Gülcemal ve Şule Kala gibi isimler konuk oldu.

Aile Akademisi’nde ise velilerle belirli aralıklarla çocuklarıyla ilişkilerini kuvvetlendirecek, çocukların eğitim hayatına yön verebilecek, her geçen gün dijitalleşen dünya dinamiklerine uyum sağlamayı kolaylaştıracak, ruhu besleyecek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak programlar hazırlandı. Program dahilinde Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, yazar Ekrem Demirli, Klinik Psikolog Medaim Yanık ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Prof. Dr. Mücahit Öztürk gibi pek çok isim konuşmacı olarak yer aldı.

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DİJİTAL OKULLARDA SIRA İKİNCİ DÖNEMDE

Ocak ve şubat aylarında çevrimiçi gerçekleştirilen Dijital Okullar’da öğrenciler bilim, sanat, liderlik, girişimcilik, inovasyon, sosyal medya, spor gibi 13 farklı branşta gelişim alanları keşfetme şansı buldu. Yurtiçi ve yurtdışından 14 eğitmen ile her yaştan 468 öğrencinin bir araya geldiği program nisan ve haziran aylarında da devam edecek.

IB’DE %100 BAŞARI

Dünyada toplam 150’den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 500 okulun iştirak ettiği ve 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nda (IB) sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin yüzde 30.3’ü 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı.