NUN Eğitim ve Kültür Vakfı 10'uncu yılını kutladı

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "NUN Eğitim ve Kültür Vakfı eğitimde insanın tüm boyutlarını gözeten, köklerine sıkı sıkıya bağlı ve çağın ihtiyaçlarına duyarlı bir medeniyet tasavvuru ışığında on yılı geride bırakmanın gururunu özel bir programla paylaştı. Kuruluşundan itibaren insanın akıl, kalp, ruh ve iradesini bir bütün olarak geliştirmeyi; bireyleri sadece akademik değil, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerlerle donatmayı amaçlayan vakıf, geçen on yıl boyunca eğitimde yeni ufuklar açtı.

Medeniyetimizin derin birikimini bugünün dinamikleriyle harmanlayarak iyiliğe, hakikate ve güzelliğe yönelen gençler yetiştirmeyi amaçlayan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yolculukta; insanın varoluşsal bütünlüğünü gözeten, fıtratla uyumlu bir eğitim anlayışıyla; her öğrencinin kendine özgü potansiyelini keşfetmesine, sorgulayan ve özgür düşünebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

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On yılı geride bırakan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşundan bugüne güçlenerek devam ettiği yolculuğu, samimi bir aile buluşması ile taçlandırdı. Vakfın bünyesinde şimdiye kadar katkı vermiş bütün çalışan, öğrenci, öğretmen, veli ve danışmanların davetli olduğu etkinlik duygusal anlara da ev sahibi oldu."

10'UNCU YILA ÖZEL SERGİ

Vakfın on yıllık gelişim süreci, özel bir sergiyle davetlilerin ilgisine sunuldu.

Program, NUN Eğitim ve Kültür Vakfının dünden bugüne yaşadığı dönüşümün, öğrencilerinin akademik kültürel sportif başarılarının ve daha birçok anının katılımcılarla buluşturulduğu bir sergiyle başladı. Öğrenci ve mezunlarının aktif rol üstlendiği sergiyi gezen katılımcılar, vakfın eğitim anlayışını, büyüyen faaliyet alanını ve geleceğe yönelik hayallerini daha yakından keşfetme imkânı buldular.

Serginin ardından, bugüne dek üç klasik Türk müziği albümü yayınlayan NUN Çocuk Korosu, seslendirdiği seçkin eserler ile büyük beğeni topladı. Sonrasında gerçekleşen sahne programında yayınlanan NUN 10 filminde bu yolculuğa emek vermiş onlarca kişinin dilinden anekdotlarla vakfın eğitim felsefesi, misyonu ve vizyonu aktarıldı.

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Programın açılış konuşmasını yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak vakfın kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

“Bugün burada olan olmayan sayısız, binlerce bu vakfa dokunmuş, kenarından köşesinden yolu kesişmiş tüm aile dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Vakıf işi böyle bir iş. Herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz oldu. Hatamız oldu, hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık. Çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele. Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek.”

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Ardından, ilham konuşması için ağırlanan Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, bir edebiyat hocası olarak medeniyetlerin taşıyıcı unsurları arasında geçmiş kültürel sembollerin ve metaforların rolüne atıfta bulundu. Toplumların sürekliliği için kadim değerlerinin bugüne semboller düzeyinde de aktarımının önemine işaret eden Tökel, eğitimde de hayatın bütününde olduğu gibi aşkın gerektiğini, “aşk olmadan meşkin yani işin de olmayacağını” çarpıcı örneklerle vurguladı.

Program, sanatçı Yücel Arzen’in sahne aldığı konserle sona erdi.