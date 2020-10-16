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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı

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Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 92 yaşında hayatını kaybeden amcası Hilmi Kurtulmuş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 92 yaşında hayatını kaybeden amcası Hilmi Kurtulmuş, Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merhum Hilmi Kurtulmuş'un oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hilmi Kurtulmuş'un cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

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