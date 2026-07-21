Numan Kurtulmuş’tan partilere ‘çerçeve yasa’ turu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parti gruplarıyla bugün başlayan uzlaşma arayışının ardından teklifin cuma günü Meclis’e sunulması planlanıyor. Kurtulmuş bugün MHP grup toplantısının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

İYİ PARTİ HARİÇ...

DEM Parti grup toplantısından sonra da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Kurtulmuş’un yarın da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Başkanvekili Efkan Âlâ’nın da bulunduğu iktidar yöneticileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Yeni Yol Partisi grubunu da ziyaret edecek olan Kurtulmuş, teklife destek isteyecek.

Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu’nun başkanlığını da yürüten Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve mevzuatın, süreci kategorik olarak reddeden İYİ Parti dışında TBMM’de grubu olan tüm partilerin oydaşması (ortak anlayışı) ile çıkmasını hedefliyor.

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ORTAK OY ARAYIŞI

Böylece destek açıklayan partilerin tüm milletvekilleri Genel Kurul’a katılıp oy vermezse bile parti yönetimlerinin uzlaşmasıyla teklifin hızla yasalaşması hedefleniyor.

DEM HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol, dün İmralı Adası’na giderek Abbdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti heyeti, Öcalan ile son görüşmeyi yaklaşık iki ay önce, 24 Mayıs’ta yapmıştı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Doğal süreç içinde olması gereken bu yasanın Öcalan’la görüşülmesi ve asgari müştereklerde birleşilmesi. Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin somut yansımalarını görmek istiyoruz. Öcalan kim, onunla kim olarak görüşüyorsunuz? Bunun hukuki tanımının da yapılması gerekiyor” dedi.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN

Cumhur İttifakı, 10-12 maddelik çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılmasını planlıyor. “Teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulup PKK’dan yeni adımların beklenmesi, görüşme takviminin ise ekim ayına bırakılması” gibi formüllere ise DEM Parti’den tepki geldi. Milli Dayanışma Komisyonu’nun DEM Partili üyesi Saruhan Oluç, “Meclis’e sunulup bekletilmesi çok riskli bir yaklaşım olur” dedi.