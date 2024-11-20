'Bu saygısızlık kabul edilemez' Numan Kurtulmuş: 'Bakanı engellemek demokratik değil'

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Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bu görüntü yakışmamıştır. TBMM denetim fonksiyonunu yerine getirmek için fedakârca çalışmayı yerine getiriyor. Bu saygısızca bir davranış. Kabul etmek mümkün değil. Plan bütçe komisyonundakilere de haksızlık. TBMM kaba kuvvet, engelleme ile değil sözün gücü. TBMM 86 milyonun dört gözle beklediği bir büyük demokratik platformdur. Fiili olarak müdahale etmek, yürütmeyi temsilen gelen makama engel koymak demokratik anlayışa sığmaz. Bunun makul görülmesi mümkün değildir.

"ÖZEL'İ ARAYIP RAHATSIZLIĞIMIZI SÖYLEDİM"



Bütün meclis yöneticisi arkadaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Özel'i aradım, bundan memnun olmadığımızı, milletimizin tamamını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu paylaştım. Tüm parti yöneticilerine önemli sorumluluk düşüyor. TBMM'ye sadece 86 milyon yurttaş değil bütün milletler de TBMM'de ne olup bittiğini yakından takip ediyor. O anda maksadını aşan tavırlar kalıcı olarak Türkiye demokrasisi üzerinde hasar bırakıyor. Meclis mücadele ve müzakere yeridir ancak bir vekilin diğerine saygısızlık yapacağı, bir bakana saygısızlık yapacağı mekan değildir. Bu görüntüler bütün milletimizi rahatsız etti. Bu ortaya çıktığı anda toplumsal eleştirilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm grup yöneticilerine çağrımı tekrarlıyorum. Bu meclis 2028'e kadar iş yapacak, milletin hayrına olacak işleri yapacak meclistir.

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Biz meclis yönetimi olarak kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönem 1512 saat çalışma yapmış Meclis. Bazen iktidar partisi maddelerini geri çekmiş, bazen muhalefetteki arkadaşlar söz haklarını geri çekmişler. Bu çirkin görüntüleri fiili müdahaleyi yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Kurucu iradenin sahibi olan TBMM'ye böylesi kötü olayları yakıştırmak kimsenin hakkı değil. İçinden zor geçtiğimiz zor dönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Demokrasi herkesin istediği gibi istediğini yapması değil; kurallar dahilinde hareket etmesidir.

'BÖYLESİ İLK KEZ GÖRÜLÜYOR'



Faaliyetlerle ilgili bilgi vermek için gelen bakanımızın karşılaştığı muamele kabul edilir muamele değildir. Her türlü sorularını sorabilirler. Herkes büyük olgunlukla eleştirisini yapar ve herkes büyük olgunlukla cevap verir. Sen buraya gelemezsin seni buraya sokak şeklindeki tavır TBMM tarihinde yoktur. Böylesi ilk kez görülüyor. Bu tür tavırlara izin verilmeyecektir.