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Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

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#Numan Kurtulmuş#Mescid-İ Aksa#İsrail
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 05:06

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisine tepki göstererek, “Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz” dedi.

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Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Paylaşımında, “Artık yeter. İsrail durdurulmalıdır. Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırılar uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulmalı ve dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı” ifadelerine yer verdi.

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#Numan Kurtulmuş#Mescid-İ Aksa#İsrail

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