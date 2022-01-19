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Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddiasına yanıt

#Numan Kurtulmuş#Ekrem İmamoğlu#İBB
Numan Kurtulmuştan İmamoğlunun engelleniyoruz iddiasına yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iddialarına yanıt veren Numan Kurtulmuş, "İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp, İstanbul'a hizmet etsin." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

"TÜRKİYE BU COĞRAFYAYA SEYİRCİ KALMAZ"

"Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığa rağmen 'Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir' diyor. Dünyada 3. Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de var olmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta Doğu'nun barışıdır. Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

"İSRAİL, İDDİA ETTİĞİ SINIRLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU İŞGAL ETTİ"

İsrail, iddia ettiği sınırların büyük çoğunluğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

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Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

BAE-MISIR-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler. Mısır'da demokrasi olması tek arzumuz. Biz orada demokrasinin katledilmesine sessiz kalamazdık. Demokrasi dışında hiçbir yola inanmadık. Mısır'dan da beklentimiz bu.

İMAMOĞLU'NUN "ENGELLENİYORUZ" İDDİASI

Bunun cevabını İBB Grup Başkanvekilimiz, İstanbul İl Başkanımız çeşitli vesilelerle veriyorlar. Sayın İmamoğlu'nun muhatabı bizim bu arkadaşlarımızdır. İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. Cumhurbaşkanlığı adaycılığı oynamayı bir kenara bırakıp, İstanbul'a hizmet etsin. İstanbul halkı temel ihtiyaçları konusunda ne kadar geriye doğru gittiğini görüyor."

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#Numan Kurtulmuş#Ekrem İmamoğlu#İBB

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