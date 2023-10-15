Numan Kurtulmuş’tan Hindistan’da barış diplomasisi

Haberin Devamı

Kurtulmuş, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) kapsamında üst düzey oturumlara katıldı, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı’nın da arasında olduğu Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Güney Kore’nin meclis başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, zirve kapsamındaki oturumlarda, 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, yasa dışı yerleşimciler ile İsrail’in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesinin ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslam’ın bütün kutsal mekanlarının masuniyetinin korunmasının barışın önünü açacağını bildirdi. Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi’ndeki zirvede, yeni bir küresel mimariye duyulan ihtiyacı, “Dünya 5’ten de büyüktür, dünya 20’den de büyüktür” mesajıyla aktaran Kurtulmuş, bütün ülkelere barışı önceleyen politikalar konusunda çağrı yaptı.