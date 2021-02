Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye: Pandemi sürecinde acizlik gösterdiler

Kurtulmuş, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde iyi bir sınav verdiğini ve bunun somut örneklerinin ortada olduğunu söyledi.



Koronavirüs salgınından tüm dünyanın her anlamda etkilendiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu salgın aynı zamanda ortaya çıkardığı yeni şartlar dolayısıyla dünyada hemen hemen insan hayatına ilişkin her alanda yeni yapılanmaları gündeme getiriyor." dedi.



Dünyada salgının etkilerinin gelecek dönemlerde ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:



"Önümüzdeki dönemde yeni dönemin gerektirdiği şartlara uygun hareket edebilenler ve buna iyi cevap verebilenlerin her alanda önünün açık olacağı bir dönem olacak. Önümüzdeki dönemde dünyada küresel ölçekteki sisteminde büyük bir değişimin yaşanacağına şahit olacağız. Örneğin dünyanın en önemli kuruluşlarından birisi olduğu varsayılan Dünya Sağlık Örgütünün bu pandemi sırasında ortaya koymuş olduğu acziyet aslında dünyadaki kurum ve kuruluşların ne kadar fonksiyonsuz hale geldiğini, ne kadar içlerinin boşaldığını da ortaya koyuyor. Avrupa Birliği bu salgın sırasında üye ülkelerine, hiçbir ülkeye destek olamaması, Birleşmiş Milletlerin dünyanın temel bir örgütü olarak dünyanın her yerinde ortaya çıkan bu olağanüstü şartları hafifletebilecek adımları ortaya koyamamış olması, küresel bütün kurum ve kuruluşların yeniden yapılanmasını zorunlu kılacak bir dönemi işaret ediyor. Birleşmiş Milletlerin Dünya Sağlık Örgütüne ve Dünya Gıda Örgütüne kadar birçok alanda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var."



Küresel ölçekte finansal ve siyasal anlamda yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını ifade eden Kurtulmuş, salgın sonrası oluşacak dönemin nasıl şekilleneceğini şimdiden söylemenin zor olduğunu dile getirdi.



Kurtulmuş, her dönemde yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek "Nasıl buhar makinesinin bulunması sanayi devriminin fitilini ateşlediyse hiç tereddüt etmeden koronavirüs sonrası dönem koronavirüs öncesinden farklı olacak. Nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ama birbiriyle yardımlaşan ve dayanışma içinde olanların buradan güçlü çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.