Numan Kurtulmuş'tan 2023 seçim mesajı

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AA / Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu toplantılarına katılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerine hitap eden Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ancak hedeflerine kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru bir istikamette ilerlediğini ve yeniden güçlü bir ülke olarak mücadelesini her alanda sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye yeniden ayağa kalkma mücadelesini her alanda sürdürüyor. Hem uluslararası ilişkilerde hem Türkiye'nin ekonomik bakımdan daha ileriye gitmesi mücadelesinde hem pandemi şartlarına rağmen bu milletin gerçekten en az zararla bu süreçlerden geçmesini sağlayacak kararlı duruşlarıyla... Türkiye, terör örgütlerine karşı mücadelesiyle, bütün küresel güçlerin, bütün küresel oyuncuların hepsinin var olduğu bu bölgede ayakta güçlü bir aktör olarak durma iradesiyle doğru bir istikamette yürüyor. Türkiye, artık başkalarının çizdiği yerde, başkalarının kendisi için tanımladığı noktada duran bir ülke değil, kendi milli hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda, milletin gösterdiği istikamette yürüyen bir ülkedir. Bunun için Akdeniz'de mavi vatanı korumak için de üzerine düşen neyse onu yapıyor. Bunun için Türkiye'nin güneyinde Suriye'de, Irak'ta terör örgütlerine kim ne destek verirse versin onların Türkiye'ye ve bölgeye karşı zarar vermesini önleyecek bir iradeyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, aynı zamanda hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini bütün kararlılığıyla sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye bu istikamette yürüyecektir. Allah'ın izniyle, milletimizin desteği, milletimizin gücü arkamızda olduğu sürece biz bu doğru istikamette yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "küresel adalet”in sağlanmasına liderlik ettiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu davamızın küresel bir iddiası vardır. O da yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması mecburiyetidir.” dedi.

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Kurtulmuş, bir tarafta muazzam bir açlık ve kıtlık sorunu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Dünyada toplam nüfusun yüzde 0.7'si yani yüzde birinden azı dünyadaki bütün zenginliklerin yüzde 70'ine sahip. Bu kadar büyük bir adaletsizlik insanlık tarihi boyunca olmadı. Şimdi Afganistan'dan Amerika çekildikten sonra herkes konuşuyor, işte 'Amerika çekildi, şöyle çekildi, böyle çekildi, bundan sonra şu olacak, bu olacak.' Kimse şu soruyu sormuyor; Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı? Ondan evvel Rusların ne işi vardı? Koskoca Afgan halkı, tarihte büyük medeniyetler kurmuş olan Afgan halkı 40 yıldır yabancı işgali altında inim inim inlerken dünya neredeydi? O bölgede hem küresel anlamda bir göç var yani insanlar ayakta kalmak için oradan göç ediyorlar. Hem küresel göçün kaynağı hem de birtakım terör örgütlerinin kaynağı haline gelene kadar acaba bu ülkelerden niye ses çıkmadı? Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da 78 milyar dolarlık silah bırakmış. O silah efendim Taliban'ın eline geçmiş. İyi güzel de Amerika bu kadar sene 78 milyar doları eğitim ve sağlık hizmetleri için harcasaydı Afganistan'da eğitim oranları bugün çok yukarıda, sağlık meselesi ise çözülmüş olurdu."

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“BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ BELLİ”

Konuşmasında muhalefetin hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyememesine vurgu yapan Kurtulmuş, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli. Cumhurbaşkanımızın siyasi kimliği, Türkiye'ye yaptığı hizmetler 84 milyon vatandaşımız tarafından biliniyor. Şimdi bizim karşımızdaki bloğun en temel problemiyse hala bakın bir aday belli değil. Birisi diyor ki 'Ben aday olacağım.', öteki diyor ki 'Ben aday olacağım.' Bir başkası, bir hanımefendi diyor ki 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, ben Başbakan adayı olacağım.' Sonra başka isimler çıkıyor. Daha çok isimler çıkacak. İşte bu isimler arasından hangisi cumhurbaşkanı adayı olacak? Şimdi bu 'Ben başbakan olacağım' lafı da çok anlaşılır bir laf değil. Yani Türkiye'de başbakanlık sistemi çoktan geçti. Milletimizin oylarıyla referandumda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde başbakanlık için bir oylama yapılmayacak. Yani en çok oyu alan partinin genel başkanı başbakan olmayacak." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hedeflerine de değinen Kurtulmuş, "AK Parti olarak Allah'ın izniyle iki tane hedefimiz var. Aynı gün kurulacak sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkararak yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. AK Parti'yi de parlamentonun birinci partisi olarak Meclise taşıyarak yeni bir seçim zaferinden inşallah çıkartacağız. Hem parlamentoda güçlü, hem Cumhurbaşkanlığında güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.