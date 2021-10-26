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Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu

#AK Parti Genel Başkanvekili#Numan Kurtulmuş#Azerbaycan
Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçinin açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyeceklerini ilan ettiler, böylece bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu girişim bertaraf edilmiş oldu." dedi.

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Kurtulmuş, Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla "Karabağ Savaşı: Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Zaferi" başlıklı AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından ortaklaşa düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu.

Karabağ zaferinin, Azerbaycan ve Türkiye halkına hayırlı ve uğurlu tarihi bir zafer olarak geldiğine işaret eden Kurtulmuş, "Tebrik ediyoruz, bu büyük Zafer Bayramı kutlu olsun. O büyük mübareze sırasında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan arasında sürdürülen ikili iş birliğinin en ileri noktalara geldiğini vurgulayarak, bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferine değinen Kurtulmuş, "Karabağ'ın işgali ve ondan sonraki süreçte yaşadıklarımız, bize uluslararası camianın bir şekilde tarafgirliğini ve uluslararası sistemin de dünyada yaşanan krizleri, birtakım savaş ortamlarını ve birtakım gerilimleri çözmekte ne kadar beceriksiz ve aciz olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, uluslararası camiada barışı tesis etmekle yükümlü olan kurumların, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Karabağ'ın işgali sırasında aciz ve isteksiz kaldığını söyledi.

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Karabağ meselesinin kendilerine ve bütün dünyaya birtakım şeyler öğrettiğini belirten Kurtulmuş, "Uluslararası camia işine gelmediği zaman iki yüzlü, çifte standartlı, uluslararası sistem ise barışı sağlamada yetersiz ve inisiyatifsiz bir hale gelmiştir." görüşünü paylaştı.

Kurtulmuş, Karabağ konusunda uluslararası camiada faaliyetlerin devam edeceğini ve diplomasi masasının her zaman açık tutularak, ilişkileri en kuvvetli şekilde sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ama yeri geldiğinde, günü geldiğinde kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini de bileceğiz." sözlerini sarf etti.

"DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ ADIMLAR"

Savunma sanayisinde güçlü olmanın özellikle bu bölgede ayakta kalmak için zaruri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Özellikle milli savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki adımlar sayesinde, Azerbaycan'ın da İHA ve SİHA'ların kullanılması konusunda göstermiş olduğu üstün gayret ve başarı, Karabağ zaferinin kazanılmasında kilit rol oynayan adımlardan birisi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Karabağ'da binlerce mayının bulunduğunu, temizlenmesi gerektiğini ve imar faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Ermenilerin mayın döşedikleri yerlerin haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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"GERİ ADIM ATTILAR"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 10 büyükelçinin açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Maalesef büyükelçilerin esas vazifesi bulundukları ülkelerle kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri artırmak, varsa sorunları çözmektir. Bu anlamda Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin de çok açık bir şekilde, büyükelçilerin, orada görev gördükleri ülkelerin iç işlerine asla karışmamalarını da bir uluslararası sözleşme hükmü olarak ortaya koymaktadır. Maalesef, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürümesinden, yürüyüşünden ve güçlü büyük Türkiye ideali etrafında bütünleşmesinden rahatsız olanlar, geçmiş dönemlerden kalan alışkanlıklarıyla parmak sallayarak, Türkiye'yi hizaya sokabileceklerini zannettiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve Türkiye'nin bu anlamda çok güçlü bir şekilde, ortaya koyulan bu dayatmaya, bu parmak sallamaya, bu hizaya sokma çalışmalarına ve Türkiye'yi terbiye etme girişimlerine karşı çok net bir şekilde Türkiye'nin menfaatlerini, hakkını ve hukukunu koruyan bir tarzda mücadele ettik. Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını dünyaya ilan ettik. Bunun sonucu olarak görüyorsunuz, 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyeceklerini ilan ettiler, böylece bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu girişim bertaraf edilmiş oldu."

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#AK Parti Genel Başkanvekili#Numan Kurtulmuş#Azerbaycan

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