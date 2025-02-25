Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Gulmanova, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye ile Türkmenistan'ın, 'Tek millet, iki devlet' anlayışı ile hareket ettiğini belirterek, "Türkmenistan ile tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, eserlerimiz ve edebiyatımız aynıdır ve bu birlikteliğin Allah'ın izniyle sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak da bizlerin sorumluluğudur, vazifesidir. Türkmenistan bağımsızlığını kazandığı andan itibaren onu tanıyan ilk ülke Türkiye'dir ve Türkmenistan'da büyükelçiliğini açan ilk ülke de Türkiye'dir. Bu, bizim tarihi dostluk vazifemizdi. O günden bu yana ilişkilerimiz de artarak devam ediyor. Şunu da gerçekten hayranlıkla görüyoruz; Türkmenistan bağımsızlığını ilan ettikten bu yana gelişmesini sürdüren bir ülkedir. İstikrar içerisinde ve yıllar içerisinde daha güçlü bir Türkmenistan görmek istediğimizi de ifade etmek isterim" diye konuştu.

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'TÜRKMEN GAZININ DÜNYA PİYASALARINA ÇIKARILMASI HAYATİ ÖNEMDE'

Türkiye ile Türkmenistan'ın başta ekonomik ilişkiler olmak üzere pek çok sektörde iş birliği yapabileceğini aktaran Kurtulmuş, "Türk firmalarının şimdiye kadar Türkmenistan'da yaklaşık 50 milyar dolara yakın projesi olduğunu ve özellikle yeni projelerde de Türkmen dostlarımızın, Türk şirketlerini tercih etme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen ikili ticaretimiz 1,2 milyar dolar seviyesinde ve bu beklenenin çok altındadır. 2 ülke liderinin ortak hedefi ise bu rakamın 5 milyar dolar seviyelerine çıkarılması, hususunda mutabık kalındığını ifade etmek isterim. Bu zor bir durum değildir. Ayrıca özellikle enerjide, Orta Koridor'un kullanılması vasıtasıyla dünyanın en önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan doğal gazının, dünya piyasalarına çıkarılması da ilişkilerin geliştirilmesi bakımından hayati önemde olacaktır" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE GAYRET EDİYORUZ'

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Dünyanın yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Artık bundan sonra hiçbir ülkenin ya da bölgenin tek başına hakim olacağı bir dünya sistemi olmayacaktır. Bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli, hatta çok kültürlü bir dünyanın kurulacağı aşikardır. Bu çerçevede ümitle ve coşkuyla ifade etmek isterim ki Orta Asya'dan Macaristan'a kadar uzanan coğrafyada, nüfusu itibarıyla 300 milyona yaklaşan, yer altı ve yer üstü kaynakları itibarıyla son derece zengin ve özellikle insan gücü potansiyeli itibarıyla fevkalade genç ve zengin olan Türk dünyası, çok kutuplu ve merkezli dünyada parlayan bir yıldız olma potansiyeline sahiptir. Biz açıkçası Türk dünyasıyla olan ilişkilerimizi, hem ikili olarak ülkelerle ilişkilerimizin artırılması, hem de yeni dünyanın oluşmasında önemli bir merkez haline gelmesi muhtemel ve mukadder olan Türk dünyasının güçlenmesi bakımından fevkalade önemli buluyoruz. Bu çerçevede ümit ederim ki önümüzdeki dönemde kültürel, tarihi ve dil benzerliklerimizi daha fazla da arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ortak bir alfabe kurulması konusunda atılan adımın tarihi ve önemli bir adım olduğunun altını çizmek isterim. Ancak bu yeterli değildir. Bundan sonra ortak tarih, ortak edebiyat çalışmaları gibi başlamış olan çalışmaların da sonuçlarını vermesini ve halkları birbirine yakınlaştıracak kültürel güç olarak ortaya konulmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde dünyanın gelişen bu dengeleri içerisinde Türk dünyası önemli ve etkili bir bölge olmayı başaracaktır."

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Kurtulmuş ayrıca; Türkmenistan'ın, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRK-PA) üyesi olması gerektiğini söyledi.

'TÜRKMENİSTAN İLE TÜRKİYE'NİN BAKIŞ AÇISI BENZER'

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ise Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve 2 ülke liderinin bu ilişkilerin güvencesi olduğunu söyledi. Gulmanova, "Türkmenistan ile Türkiye'nin meselelere bakış açısının benzer olduğunu, bazen de üst üste düştüğünü belirtmek istiyorum. Tabii bizim ilişkilerimiz eşitliğe, karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Türkiye'nin BM Genel Kurulu'nda Türkmenistan'a desteğinden dolayı ben teşekkür etmek istiyorum. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30'ncu yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Burada tabii devlet başkanları ve çeşitli liderler, üst düzey katılım sağlanacaktır. Biz bu etkinliğe Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımları için davet edeceğiz. Biz Türkiye'ye yapmakta olduğumuz resmi ziyareti kıymetlendiriyoruz. Tabii ikili ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesine katkı sağlayacaktır, parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesine de özellikle katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.