Numan Kurtulmuş: Türkiye salgına olumlu şartlarda yakalanan ülke oldu

Kurtulmuş, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Erzurum Valiliği'ne geçerek Okay Memiş'i ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.



Memiş ile bir süre görüşen Kurtulmuş daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.



Sekmen'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izlenen yolu ve alınan başarıları değerlendirdi.

"HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"



Pandemiyle birlikte dünyanın da yeni bir döneme girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Pandemi sonrasındaki dünya nasıl şekillenecek diye düşünüyor herkes. Bugünden yarına ne olacağını kestirebilmek çok kolay değil. Ama şunu çok net söyleyeceğim. Bu pandemiyle birlikte gelecek dönem hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Her alanda büyük değişiklikleri yaşayacağız." diye konuştu.



Kurtulmuş, pandemi sürecinde eğitimden iş hayatına, siyasetten üretime kadar bir çok alanın uzaktan hizmet verdiğini hatırlattı.



Eski alışkanlıkların değişeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Örneğin eğitim, uzaktan bir şekilde internet üzerinden verildi. Hizmetlerin büyük kısmının da uzaktan verildiği bir yapı. Hatta siyaset yapma tarzının belki değiştiği bir döneme doğur gidiyoruz. A'dan, Z'ye herşey topyekun değişecek gibi görüyor. Hiçbirşeyin eski alışkanlıklarımızda gibi kalmayacağının göründüğü aşikardır. Dolayısıyla sonuçları itibarıyla sarsıcı son derece güçlü etkileri olan belki Allah bilir, bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz ama güçlü etkileri olan bir süreçle karşı karşıyayız. Birinci özelliği bu."



Kurtulmuş, Kovid-19 sürecinin dünya ülkeleri üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.



Pandemiyle birlikte olumlu veya olumsuz bir çok alanda değişimlerin olacağını ve bunun da herkesi bire bir ilgilendirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İkinci özelliği bütün gelişmeler önce belli ülkelerde başlar orada belli bir zemin bulduktan sonra yayılır veya yayılmazdı. Şimdi bu öyle bir şey ki; aynı anda neredeyse eş zamanlı olarak dünyanın bütün ülkelerini ilgilendiriyor. Bu salgından kaçma imkanına asla sahip değil. ABD, Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri herkes eş zamanlı bu illetle karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte yeniden çok güçlü ve yeniden yapılanma süreçlerine girilen dönemleri olacak. Ekonomiden ticarete eğitimden sağlık hizmetlerine siyasetten üretim şekillerine bir çok değişim alanı olacağını görürüz. Dünyada ekonomik ve politik kurum ve kuruluşların yapı durumunda değişiklik görülecek."

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI GEREKİYOR"



Kurtulmuş, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi sürecinde karşılaşılan sıkıntıların çözümünde başarılı olamadığını ve bu nedenle örgütün yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğine dikkati çekti.



Sadece Dünya Sağlık Örgütünün değil, Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun bile çözüme katkı sunmaktan uzak olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pandemi koşullarında köklü bir kuruluşun ne kadar sıkıntılarla karşı karşıya kaldı? Sorunların çözümünde ne kadar uzak olduğu anlaşıldı. Dünya Sağlık Örgütünün ciddi bir şekilde yeniden yapılanması lazım. Küresel felaket olan salgın karşısında örneğin hiç kimse Birleşmiş Milletlerin herhangi bir tedbirini ya da bu salgının azaltılmasına yönelik görüşlerini dinleyemedi. Demek ki; BM de yeniden yapılanması lazım. NATO üyesi ülkelerde her ne kadar savunma bazlı olsa da bu kadar güçlü bir düşmanı bertaraf etmek için ortak çabası olması gerekmez miydi? AB ülkeleri arasında maalesef herhangi bir dayanışma, müşterek olarak bu soruna karşı çözüm üretme kabiliyeti gelişmedi. Özetle şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde dünyadaki tüm kurum ve kuruluşlarda yeniden yapılandığı döneme girmek zaruret oluyor bunun sancılarını mücadelelerini göreceğiz."



Kurtulmuş, dünyayı etkileyen pandemi sürecinde Türkiye'nin izlediği yol haritasının ise dünya ülkelerin örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Pandemi döneminde sağlık sisteminin sorunsuz çalışmasının, şehir hastanelerin hizmete açılması ve sağlık personellerinin de canla başla çalışmasının sürecin iyi yönetilmesinde etken olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Böyle bir ortamda Türkiye'nin üzerine çok büyük şeyler düşüyor. Türkiye bu salgına en olumlu şartlar da yakalanmış bir ülke olarak öne çıktı. Sağlık sisteminin başarılı olması diğer ülkelerle kıyaslandığında daha az zararla karşılaşmış olduk. Türkiye'nin olumlu tavrını bütün dünya gördü. Hele hele salgının o ilk günlerinde ABD'de koskoca New York ve Washington'da Başkanlık Sarayı'nın üç sokak arkasındaki yerlere iki maske gönderemezken, herkes Türkiye'de kapsamlı sağlık sistemi sayesinde hastaların hepsi hastanelere kabul edildi. Elimizden gelen seferberlik ruhla tedavileri uygulandı. Türkiye bu süreçte bu konuyu birinci öncelik olarak aldı."



"TEZGAHI DAĞITMAMAK LAZIM"



Kurtulmuş, Türkiye'nin pandemi sürecinde ekonomik alanda hayata geçirdiği paketlerle sıkıntılı günler yaşamadığını aktardı.



Normalleşme sürecinin kısa sürede oluşması için herkese görev düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İkinci öncelik ekonomi alanında, yani insanların sağlıklarını korumak zorundasınız ama günlük hayat akıyor öyle bir paket uygulamak zorundasınız ki sağlığın gerektirdiği şartları yerine getirmek lazım. Diğer taraftan da benim tabirimle tezgahı dağıtmamak lazım. Tezgah dağılırsa sanayicinin esnafın orta direğin de tezgahı dağılırsa toparlaması zor. Başından itibaren bu anlamda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılan adımlar, tedbirler ekonominin iyi kötü buraya gelmesini sağladı. Sağlık koşullarına uyarak şu ana kadar iyi baskı altına alındı inşallah karne tatiliyle birlikte aksine durum ortaya çıkmaz."