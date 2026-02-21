Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye raporu mihenk taşıdır

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporuna ilişkin "Bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Ramazan sonrası da yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Türkiye için bir hayati eşiği aştık. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, sıkı çalışma dönemine ihtiyaç var.

Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

