Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye raporu mihenk taşıdır

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 13:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun süreç raporuna ilişkin, “Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemine alır ve mesafe kat eder.” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporuna ilişkin "Bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Ramazan sonrası da yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Türkiye için bir hayati eşiği aştık. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, sıkı çalışma dönemine ihtiyaç var.

Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

