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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Komisyon
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mecliste siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 13:01

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabulde, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclisin üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclisin ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Komisyon

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